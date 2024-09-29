Норвегия захотела отгородиться от России забором

Власти Норвегии рассматривают вариант строительства забора на границе с Российской Федерацией. Об этом пишет телерадиокомпания NRK со ссылкой на министра юстиции страны Эмили Мель.

По ее словам, данная мера может стать актуальной либо для всей границы, либо для отдельных ее участков. Как отметила Мель, власти Норвегии задумались о строительстве ограждений после соответствующих мер со стороны Финляндии.

«Пограничные ограждения очень интересны не только из-за сдерживающего эффекта, но и потому, что они содержат датчики и технологии, которые можно использовать для обнаружения людей, передвигающихся вблизи границы», — отметила Мель.

В июле глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что финская сторона не собирается открывать границу с Россией, пока ситуация с беженцами не стабилизируется.

Финская сторона пришла к решению установить забор на границе с РФ. В пограничной охране Финляндии заявили, что высота строящегося забора на границе с Российской Федерацией будет составлять 3,5 метра, что на полметра выше изначально запланированной высоты.

Ранее Литва убрала «зубы дракона» с границы с Россией.