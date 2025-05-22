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В аэропорту Жуковский вновь ввели ограничения

Росавиация: в аэропорту Жуковский ввели временные ограничения
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Евгений Одиноков/РИА Новости

В московском аэропорту Жуковский снова ввели временные ограничения. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 13:20 (мск) введены в аэропорту Жуковский», — написал он.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила, что более 160 рейсов задерживаются в трех аэропортах Москвы.

В аэропорту Иваново ввели временные ограничения на их прием и выпуск с 12:38 (мск).

В это же время московский аэропорт Шереметьево сообщает, что в данный момент работает в штатном режиме в соответствии с расписанием. По информации пресс-службы, рейсы как российских, так и зарубежных авиакомпаний обслуживаются «в соответствии с действующими регламентами и вылетают в пункты назначения по расписанию».

Ранее Росавиация и Минтранс усилили наблюдение за московскими аэропортами.

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