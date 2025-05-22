Стало известно, сколько рейсов задержали в аэропортах Москвы на фоне атак БПЛА

Свыше 160 рейсов задерживаются в трех аэропортах Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, в воздушных гаванях организованы надзорные мероприятия. По состоянию на 11:00 по московскому времени в Домодедово задержан 71 рейс,

в Шереметьево – 72 рейса, а во Внуково – 19 рейсов.

В случае нарушения прав граждане могут обратиться к сотрудникам ведомства по официальному номеру телефона и сообщить о проблеме.

Ограничения на прием и отправку самолетов действовали в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский на фоне атаки беспилотников. Позже во всех воздушных гаванях ограничения были сняты.

При этом в пресс-службе Внуково предупредили, что некоторые рейсы выполняются с задержками времени вылета от первоначального расписания из-за введенных ночью ограничений.

В сводке Минобороны говорилось, за минувшую ночь над территорией России было сбито 105 украинских беспилотников. 35 из этих дронов уничтожили над Москвой и Московской областью.

Ранее в аэропорту Жуковский сняли временные ограничения.