Аэропорт Шереметьево работает в плановом режиме

Московский аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.

В пресс-службе отметили, что рейсы как российских, так и зарубежных авиакомпаний обслуживаются «в соответствии с действующими регламентами и вылетают в пункты назначения по расписанию».

«Регистрация на рейсы и обслуживание пассажиров выполняется согласно Федеральным авиационным правилам Российской Федерации и установленным регламентам», — говорится в публикации.

В Шереметьево добавили, что скопления людей в терминалах аэропорта отсутствуют.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что сотни пассажиров застряли в московских аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево. По данным канала, люди не могут вылететь из-за атак беспилотников Вооруженных сил Украины. SHOT отмечает, что некоторые самолеты должны были вылететь еще ночью, но рейсы переносили несколько раз.

Пассажиры рейса Москва-Хургада авиакомпании Egypt Air рассказали Telegram-каналу «Осторожно, новости», что должны были вылететь из Домодедово в 1:15 мск, но вылет несколько раз переносили из-за плана «Ковер». В итоге через два часа пассажирам объявили регистрацию, у них забрали багаж и впустили в зону вылета. Но после попросили забрать вещи и перенесли рейс на 23:45, 22 мая. Канал опубликовал кадры с пассажирами в аэропорту, на них многие люди стоят с багажами в ожидании вылетов.

Ранее Росавиация и Минтранс усилили наблюдение за московскими аэропортами.