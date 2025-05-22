В аэропорту Иваново ввели временные ограничения на их прием и выпуск с 12:38 (мск). Об этом в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Иваново», — написал он.

Московский аэропорт Шереметьево сообщил, что в данный момент работает в штатном режиме в соответствии с расписанием. По информации пресс-службы, рейсы как российских, так и зарубежных авиакомпаний обслуживаются «в соответствии с действующими регламентами и вылетают в пункты назначения по расписанию».

До этого пассажиры рейса Москва-Хургада авиакомпании Egypt Air рассказали Telegram-каналу «Осторожно, новости», что должны были вылететь из Домодедово в 1:15 (мск), но вылет несколько раз переносили из-за плана «Ковер». В итоге через два часа пассажирам объявили регистрацию, у них забрали багаж и впустили в зону вылета. Но после попросили забрать вещи и перенесли рейс на 23:45, 22 мая. Канал опубликовал кадры с пассажирами в аэропорту, на них многие люди стоят с багажами в ожидании вылетов.

Ранее Росавиация и Минтранс усилили наблюдение за московскими аэропортами.