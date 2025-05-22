В аэропорту Самары сняли временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Самары (Курумоч) в 13:15 (мск) сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«В аэропорту Самара (Курумоч) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Кореняко отметил, что ограничения были введены с целью обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения в аэропорту Самары вводились 22 мая в 12:17 (мск).

В аэропорту Иваново ввели временные ограничения на их прием и выпуск с 12:38 (мск).

В это же время московский аэропорт Шереметьево сообщил, что в данный момент работает в штатном режиме в соответствии с расписанием. По информации пресс-службы, рейсы как российских, так и зарубежных авиакомпаний обслуживаются «в соответствии с действующими регламентами и вылетают в пункты назначения по расписанию».

Ранее Росавиация и Минтранс усилили наблюдение за московскими аэропортами.