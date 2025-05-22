В Подмосковье задержали десять человек по обвинению в легализации 1 млрд рублей

В Подмосковье задержали 10 человек, обвиняемых в неправомерном обороте средств платежей и легализации незаконных доходов, полученных в результате сбыта наркотиков. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Предварительно установлено, что участники структурного подразделения криминальной организации использовали банковские карты, которые были оформлены на иностранных граждан. С помощью средств платежей злоумышленники выводили и обналичивали деньги от сбыта наркотиков через даркнет-площадку», — написала представитель ведомства.

Волк добавила, что после процедур деньги отмывались и использовались участниками группы. Всего, по данным МВД, подозреваемые легализовали не менее 1 млрд рублей.

Представитель МВД отметила, что подозреваемым предъявили обвинения по статьям о легализации денежных средств, неправомерном обороте средств платежей, а также организации преступного сообщества. Суд уже избрал меру пресечения задержанным в виде заключения под стражу.

В марте следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по факту легализации более 10 миллиардов рублей, полученных от незаконного оборота наркотиков через интернет. Основанием для подобной меры послужили материалы Росфинмониторинга и главного управления по контролю за оборотом наркотиков ведомства.

Ранее в России накрыли маркетплейс, торговавший наркотиками.