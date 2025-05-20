В России накрыли маркетплейс, торговавший наркотиками

МВД: в РФ накрыли торговавший наркотиками маркетплейс и задержали семь человек

Сотрудники МВД России совместно с ФСБ и следователями Следственного департамента МВД пресекли деятельность семи участников преступного сообщества, организовавших работу маркетплейса в теневом сегменте интернета. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительным данным, задержанные обеспечивали работу интернет-площадки, через которую распространялись наркотики и предлагались другие незаконные услуги. Криминальная структура использовала услуги сотрудников одной из IT-компаний для технической поддержки и защиты сайта от блокировок и кибератак с помощью современных технологий.

Также установлено, что в схеме участвовали сотрудники криптовалютного обменного сервиса, через который проходили платежи за запрещенные вещества.

Оперативные мероприятия прошли одновременно в восьми регионах страны. Правоохранители провели 28 обысков в жилых и коммерческих помещениях, связанных с подозреваемыми. В результате изъяты компьютерная техника, документы и другие доказательства.

Следствие предъявило всем семерым задержанным обвинения по статьям 33, 228.1 и 210 УК РФ. По решению суда мужчин заключили под стражу. В настоящее время продолжается работа по установлению других участников преступного сообщества.

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