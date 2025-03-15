МВД раскрыло группировку, легализовавшую 10 млрд рублей от продажи наркотиков

Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по факту легализации более 10 миллиардов рублей, полученных от незаконного оборота наркотиков через интернет. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в интервью ТАСС.

Основанием для возбуждения дела послужили материалы Росфинмониторинга и Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России.

По версии следствия, с сентября 2018 по апрель 2023 года организованная преступная группа осуществляла бесконтактный сбыт синтетических наркотиков через интернет-магазин на территории нескольких регионов России. В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 7 предполагаемых организаторов и 34 участника преступного сообщества. Им предъявлены обвинения по статьям 210 и 228.1 УК РФ (создание преступного сообщества и незаконный оборот наркотиков). Изъято более 1 тонны наркотиков и свыше 10 тонн прекурсоров.

Для сокрытия незаконного происхождения денежных средств и имущества, преступники разработали сложную схему легализации доходов через многочисленные финансовые операции. Все фигуранты дела также обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей 174.1 УК РФ (легализация денежных доходов).

На днях Ленинский районный суд Тамбова арестовал на два месяца генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова. Ему предъявлено обвинение в хранении наркотиков в крупном размере по части 2 статьи 228 УК РФ, которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Ранее женщина пыталась пересечь границу с наркотиками, спрятанными под жировой складкой.