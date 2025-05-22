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Появилось видео задержания преступников, обналичивших 1 млрд рублей от продажи наркотиков

МВД показало кадры задержания обналичивших 1 млрд рублей от продажи наркотиков

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале показала кадры задержания в Московской области группы злоумышленников, обналичивших миллиард рублей от продажи наркотиков.

На видео попало задержание нескольких участников группы. Один из них на вопрос силовиков о совершении преступления отвечает отрицательно, а также говорит, что работал курьером, но не уточняет ничего о запрещенных веществах.

22 мая Волк сообщила, что в Подмосковье задержали 10 человек, обвиняемых в неправомерном обороте средств платежей и легализации незаконных доходов, полученных в результате сбыта наркотиков.

Представитель МВД отметила, что подозреваемым предъявили обвинения по статьям о легализации денежных средств, неправомерном обороте средств платежей, а также организации преступного сообщества. Суд уже избрал меру пресечения задержанным в виде заключения под стражу.

В марте следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по факту легализации более 10 миллиардов рублей, полученных от незаконного оборота наркотиков через интернет. Основанием для подобной меры послужили материалы Росфинмониторинга и главного управления по контролю за оборотом наркотиков ведомства.

Ранее женщина пыталась пересечь границу с наркотиками, спрятанными под жировой складкой.

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