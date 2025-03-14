Женщина пыталась пересечь границу с наркотиками, спрятанными под жировой складкой

В США поймали мексиканку, которая спрятала наркотики в жировых отложениях на животе, передает KXAN.

Гектор Рохас и его спутница Нэнси Домингес были задержаны в порту Эль-Пасо 7 февраля. Мужчина и женщина подошли к зоне пропуска и направились к разным окнам, чтобы получить разрешение на въезд в США. Во время собеседования Рохас сильно нервничал и начал возиться с термосом. Когда сотрудник таможенной службы спросил его, что находится в термосе, тот ответил, что внутри сок, но при проверке с фонариком выяснилось, что мужчина прячет там сверток, обмотанный черной лентой. Собака-ищейка отреагировала на возможный запах наркотиков, владельца термоса задержали.

Домингес, которой уже разрешили въезд в страну, оставалась в здании, ожидая Рохаса. В итоге она тоже попала на допрос, собака-ищейка дала понять, что у женщины также при себе находятся наркотики. При обыске пакетики с метамфетамином был обнаружен между жировыми складками ее свисающего живота. На двоих контрабандисты перевозили примерно 227 граммов кристаллического метамфетамина. Им предъявили обвинения в провозе и хранении запрещенных веществ.

Ранее женщина спрятала в инвалидную коляску 14 кг кокаина и попалась на контрабанде.