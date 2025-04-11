В Госдуме предложили внедрить функцию отказа от таксиста-мигранта

Даванков: в РФ нужно внедрить в приложениях функцию отказа от таксиста-мигранта

Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков (партия «Новые люди») выступил с предложением рассмотреть возможность внедрения в приложения агрегаторов такси функции, которая позволит пассажирам отказаться от поездки с водителем, являющимся мигрантом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее письмо, которое депутат направил главе Минтранса России Роману Старовойту.

Парламентарий заявил в своем обращении, что в последнее время в РФ фиксируется рост количества правонарушений, совершаемых иностранными гражданами, в том числе работающими в такси.

Он считает, что это нововведение обеспечит россиянам дополнительную безопасность и контроль за выбором водителя такси, что, в свою очередь, позволит уменьшить число негативных инцидентов. Даванков отметил, что реализация данной меры поддержит граждан России, работающих в такси, так как пассажиры будут предпочитать пользоваться услугами таких водителей.

До этого эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов обратил внимание, что регионы активно вводят ограничения для иностранных граждан, запрещая им работать в качестве водителей такси и автобусов, даже при наличии патента. По его словам, ограничения, связанные с запретом трудоустройства мигрантов на позициях водителей общественного транспорта и такси, могут привести к непредсказуемому повышению цен.

Ранее таксисты-мигранты захватили стоянку в центре Москвы.