В МВД рассказали, сколько иностранцев законно находятся в РФ

МВД: около 90% иностранных граждан находятся в России на законных основаниях

Около 90% иностранных граждан находятся в России на законных основаниях. Об этом сообщил заместитель начальника управления разрешительно-визовой работы и внешней трудовой миграции ГУВМ МВД Павел Дутов в ходе международного экономического форума государств-участников СНГ, передает РИА Новости.

Он рассказал, что ежегодно на российской территории численность иностранных граждан варьируется от 6 до 7 миллионов человек.

В структуре миграционных потоков в последние годы существенных изменений не происходит. Около 80% пребывающих являются выходцами из стран СНГ, из них 60% — это граждане Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, отметил Дутов.

Доля иностранных граждан, прибывших в Россию в 2024 году для работы, составила 37% (небольшое снижение по сравнению с 2023 годом). Для обучения в страну въехало 4%, с туристической целью почти 6% и с частными визитами — 29,8% иностранцев, добавил представитель ГУВМ МВД.

На этой неделе в правительстве сообщали, что около 640 тысяч иностранцев включены в список находящихся в РФ нелегально.

Ранее депутат отреагировал на статистику по мигрантам в РФ словом из трех букв.