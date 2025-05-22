Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку двух беспилотных летательных аппаратов на Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО министерства обороны отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву», — написал он.

Собянин добавил, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Утром министерство обороны России сообщило, что за минувшую ночь над территорией России было сбито 105 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Больше всего БПЛА, 35 дронов, перехватили над Московским регионом. 14, 12 и 11 беспилотников были уничтожены над Орловской, Курской и Белгородской областями соответственно. 10 дронов сбили в Тульской области, 9 — в Калужской области. Семь беспилотников были уничтожены над территорией Воронежской области. По три дрона сбили над Смоленской и Липецкой областями и один БПЛА — над Брянской областью.

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