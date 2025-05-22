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Бастрыкин предложил внести поправку в Конституцию РФ

Бастрыкин: национальную идею надо закрепить в Конституции России
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Телеграм-канал «Следком»

Национальная идея должна основываться на традиционных ценностях и ее необходимо закрепить в Конституции России. Об этом ТАСС заявил председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин.

Среди основных традиционных ценностей глава СК назвал жизнь, права и свободы человека, патриотизм, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, а также крепкую семью и высокие нравственные идеалы.

«Национальная идея должна строиться на базе этих ценностей, и ее нужно закрепить в Конституции Российской Федерации», — сказал Бастрыкин.

Кроме того, он перечислил угрозы для современного общества. К ним, в частности, Бастрыкин отнес различные деструктивные течения и запрещенные организации, которые распространяют экстремистские взгляды и вовлекают молодых людей в криминальную деятельность. Глава СК подчеркнул, что правоохранительные органы ведут комплексную работу по борьбе с этими явлениями.

19 мая зампред Госдумы Петр Толстой анонсировал «существенные изменения» Конституции РФ. По его словам, такие меры необходимы, так как большинство мировых практик «не прижилось» в российском законодательстве.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это заявление Толстого, сказал, что тема внесения изменений в Конституцию России не стоит на повестке дня.

Ранее Клишас высказался о необходимости изменений Конституции РФ.

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