Бастрыкин предложил внести поправку в Конституцию РФ

Национальная идея должна основываться на традиционных ценностях и ее необходимо закрепить в Конституции России. Об этом ТАСС заявил председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин.

Среди основных традиционных ценностей глава СК назвал жизнь, права и свободы человека, патриотизм, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, а также крепкую семью и высокие нравственные идеалы.

«Национальная идея должна строиться на базе этих ценностей, и ее нужно закрепить в Конституции Российской Федерации», — сказал Бастрыкин.

Кроме того, он перечислил угрозы для современного общества. К ним, в частности, Бастрыкин отнес различные деструктивные течения и запрещенные организации, которые распространяют экстремистские взгляды и вовлекают молодых людей в криминальную деятельность. Глава СК подчеркнул, что правоохранительные органы ведут комплексную работу по борьбе с этими явлениями.

19 мая зампред Госдумы Петр Толстой анонсировал «существенные изменения» Конституции РФ. По его словам, такие меры необходимы, так как большинство мировых практик «не прижилось» в российском законодательстве.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это заявление Толстого, сказал, что тема внесения изменений в Конституцию России не стоит на повестке дня.

Ранее Клишас высказался о необходимости изменений Конституции РФ.