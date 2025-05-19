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Клишас ответил на слова Толстого о необходимости изменений Конституции РФ

Клишас разошелся во мнениях с Толстым, который допустил изменения Конституции РФ
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал заявление зампреда Госдумы Петра Толстого, который допустил «существенные изменения» Конституции РФ. В своем Telegram-канале сенатор предложил пока не вносить правки в основной закон страны.

«Уважаю коллегу Петра Толстого, но предлагаю всем пожить по действующей редакции Конституции», — написал сенатор.

19 мая Петр Толстой заявил, что в Конституцию РФ планируется внести «существенные изменения», поскольку большинство мировых практик «не прижилось» в российском законодательстве.

По его словам, на протяжении 30 лет РФ пыталась соответствовать неким общемировым стандартам. Однако сегодня, как отметил зампред Госдумы, в российском обществе произошли изменения, в том числе после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Толстой подчеркнул, что возникла необходимость вместе с запросами людей развивать и законодательство.

Ранее Володин уличил Клишаса в трактовке Конституции «по-своему».

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