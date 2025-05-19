Песков высказался о внесении изменений в Конституцию РФ

Тема внесения изменений в Конституцию России не стоит на повестке дня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление зампреда Госдумы Петра Толстого в беседе с ТАСС.

«Я не знаю. Эта тема не была на повестке дня. Наверное, надо уточнить у Толстого, что он имел в виду», — сказал представитель Кремля.

19 мая Толстой заявил, что в Конституцию РФ планируется внести «существенные изменения», так как большинство мировых практик «не прижилось» в российском законодательстве.

По его словам, на протяжении 30 лет Россия пыталась соответствовать общемировым стандартам. Однако в современном российском обществе, как отметил депутат, произошли изменения, в том числе после начала спецоперации на Украине. Толстой подчеркнул, что возникла необходимость вместе с запросами людей развивать и законодательство.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, комментируя это заявление Толстого, предложил пока не вносить правки в Конституцию РФ и «пожить» по действующей редакции основного закона страны.

Ранее Володин уличил Клишаса в трактовке Конституции «по-своему».