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В Госдуме анонсировали «существенные изменения» Конституции России

Зампред Госдумы Толстой: Конституцию России ждут существенные изменения
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Доминик Бутен/РИА «Новости»

Большинство мировых практик «не прижилось» в российском законодательстве, в связи с чем планируется внести «существенные изменения» в Конституцию РФ. Об этом заявил зампред Госдумы Петр Толстой во время сессии «Культура законотворческой деятельности» на Петербургском международном юридическом форуме.

«На протяжении 30 лет Россия абсорбировала какие-то мировые практики, пыталась соответствовать неким общемировым стандартам, которые на самом деле оказались стандартами западными, и в общем немногие из них прижились», — сказал Толстой.

Он отметил, что большое количество таких законопроектов было принято во время президентства Бориса Ельцина. В современной России, по словам депутата, они «завяли» и представляют собой «довольно жалкое зрелище».

Толстой подчеркнул, что в российском обществе произошли изменения, в том числе после начала спецоперации на Украине. Он отметил, что вместе с запросами людей должно развиваться и законодательство.

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о публикации текста Конституции РФ с изменениями, внесенными на основании законов о принятии новых регионов в состав страны.

До этого поправки в Конституцию России вносились в 2020 году. Эти изменения, в частности, коснулись защиты суверенитета и территориальной целостности страны, детей и русского языка. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Володин уличил Клишаса в трактовке Конституции «по-своему».

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