Голикова рассказала, что в России ожидается прирост молодежи

Голикова: до 2030 года в России ожидается прирост молодежи в возрасте 15-29 лет

В России до 2030 года ожидается значительный прирост числа молодежи в возрасте 15-29 лет. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в интервью изданию «Эксперт».

При этом, отметила она, число россиян 30-35 лет сократится на 2,8 млн человек.

Голикова подчеркнула, что роль молодых людей в формировании численности и структуры трудовых ресурсов России будет возрастать.

«До 2030 года ожидается значительный прирост — на 2,6 млн человек, или на 11,6%, — молодежи в возрасте 15-29 лет. Когорта молодежи 30-35 лет уменьшится на 2,8 млн человек, или на 27,4%», — сказала вице-премьер.

Голикова добавила, что в России с 2020 года удалось снизить уровень безработицы молодежи более чем в два раза: с 10,7% до 5,2% среди лиц 15-29 лет, и с 17,3 до 8,5% — по возрастной группе 15-24 года.

Она отметила, что достоверных цифр, которые подтверждали бы, что молодежь ищет работу полегче и постоянно ее меняет, нет.

«Сейчас можно увидеть много примеров умной, талантливой и трудолюбивой молодежи. Но в чем правы работодатели — молодежь меняется, и работодателю приходится учитывать запросы», — заключила Голикова.

19 мая стало известно, что межведомственную рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодежи образуют в России по распоряжению президента Владимира Путина.

Ранее центр «Сириус» назвали точкой концентрации и развития талантов.