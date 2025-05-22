На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Голикова рассказала, что в России ожидается прирост молодежи

Голикова: до 2030 года в России ожидается прирост молодежи в возрасте 15-29 лет
close
Сергей Киселев/Агентство «Москва»

В России до 2030 года ожидается значительный прирост числа молодежи в возрасте 15-29 лет. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в интервью изданию «Эксперт».

При этом, отметила она, число россиян 30-35 лет сократится на 2,8 млн человек.

Голикова подчеркнула, что роль молодых людей в формировании численности и структуры трудовых ресурсов России будет возрастать.

«До 2030 года ожидается значительный прирост — на 2,6 млн человек, или на 11,6%, — молодежи в возрасте 15-29 лет. Когорта молодежи 30-35 лет уменьшится на 2,8 млн человек, или на 27,4%», — сказала вице-премьер.

Голикова добавила, что в России с 2020 года удалось снизить уровень безработицы молодежи более чем в два раза: с 10,7% до 5,2% среди лиц 15-29 лет, и с 17,3 до 8,5% — по возрастной группе 15-24 года.

Она отметила, что достоверных цифр, которые подтверждали бы, что молодежь ищет работу полегче и постоянно ее меняет, нет.

«Сейчас можно увидеть много примеров умной, талантливой и трудолюбивой молодежи. Но в чем правы работодатели — молодежь меняется, и работодателю приходится учитывать запросы», — заключила Голикова.

19 мая стало известно, что межведомственную рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодежи образуют в России по распоряжению президента Владимира Путина.

Ранее центр «Сириус» назвали точкой концентрации и развития талантов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами