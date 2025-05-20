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Центр «Сириус» назвали точкой концентрации и развития талантов

Политолог Август: центр «Сириус» стал точкой притяжения талантливой молодежи
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sochisirius.ru

Центр «Сириус» стал точкой, где концентрируются все механики и технологии выявления и развития талантов, заявила политконсультант Алена Август.

По ее словам, центр «Сириус» позволяет регионам России обмениваться методиками, становясь точкой притяжения всей талантливой молодежи страны.

«В этом есть и дальновидность президента России Владимира Путина, потому что у каждого проекта и инициативы должна быть такая точка концентрации смыслов, которой стал «Сириус». Именно отсюда импульс расходится по всем регионам России», — сказала она.

Политолог отметила, что Владимир Путин последние годы уделяет особенно большое внимание молодежи, создавая в стране систему проявления талантов и их поддержки в разных направлениях.

«Важно, что эта система сконцентрирована не только в больших городах, а представлена по всей территории России. В нашей стране для молодежи формируется система примеров в лице наставников, которые уже добились успеха в различных направлениях», — сказала Август.

Она добавила, что таким образом у ребят формируются их личные желания становиться лучше и развиваться.

«Такая система мотивации рождает большую инициативу. Важно, что эта инициатива имеет подкрепление в виде разных фондов, в том числе государственных. Молодость – это время пробовать разное. Ведь именно так люди проверяют, что им действительно близко», — заключила она.

Напомним, ранее Владимир Путин провел в средней специальной музыкальной школе «Сириус» встречу с учащимися, выпускниками и педагогами образовательного центра, а также с лауреатами конкурса «Созвездие».

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