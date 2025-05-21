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Адвокат Гасанова заявил, что блогер подписал мировое соглашение по иску на 21 млн

Адвокат Гасанова сообщил, что блогер уладил вопросы по иску на 21 млн рублей
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Гусейн Гасанов/vk.com

Адвокат блогера Гусейна Гасанова Дмитрий Козяйкин сообщил «Газете.Ru», что его клиент урегулировал спор с продюсерским агентством «Инсайт люди», которое требовало с него 21 млн рублей.

«Спор урегулирован, мы с ними подписали мировое соглашение, оно уже в суде. Есть все основания, что 4 июля 2025 года мировое соглашение будет утверждено судом», — заявил он.

Адвокат также заверил, что у блогера нет долгов по налогам.

«По поводу отсутствия у Гусейна долгов по налогам — это действительно факт. [Глава «Лиги безопасного интернета»] Екатерина Мизулина только на словах говорит об обратном, при этом не подтверждает ничем свои слова о наличии у Гусейна налоговой задолженности. Мы получим актуальную справку из налогового органа об отсутствии у Гусейна задолженности, чтобы более подобных необоснованных обвинений не возникало», — добавил Козяйкин.

19 мая издание «КП-Петербург» сообщило, что продюсерское агентство «Инсайт люди» обратилось в арбитражный суд, потребовав с Гасанова 21 млн рублей.

За несколько дней до этого, 14 мая, блогера объявили в розыск, уголовное дело против Гасанова возбудили по статье о легализации и отмывании денежных средств в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что Гасанов пытался продать квартиру в Москве перед возбуждением уголовного дела.

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