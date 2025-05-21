Адвокат Гасанова заявил, что блогер подписал мировое соглашение по иску на 21 млн

Адвокат Гасанова сообщил, что блогер уладил вопросы по иску на 21 млн рублей

Адвокат блогера Гусейна Гасанова Дмитрий Козяйкин сообщил «Газете.Ru», что его клиент урегулировал спор с продюсерским агентством «Инсайт люди», которое требовало с него 21 млн рублей.

«Спор урегулирован, мы с ними подписали мировое соглашение, оно уже в суде. Есть все основания, что 4 июля 2025 года мировое соглашение будет утверждено судом», — заявил он.

Адвокат также заверил, что у блогера нет долгов по налогам.

«По поводу отсутствия у Гусейна долгов по налогам — это действительно факт. [Глава «Лиги безопасного интернета»] Екатерина Мизулина только на словах говорит об обратном, при этом не подтверждает ничем свои слова о наличии у Гусейна налоговой задолженности. Мы получим актуальную справку из налогового органа об отсутствии у Гусейна задолженности, чтобы более подобных необоснованных обвинений не возникало», — добавил Козяйкин.

19 мая издание «КП-Петербург» сообщило, что продюсерское агентство «Инсайт люди» обратилось в арбитражный суд, потребовав с Гасанова 21 млн рублей.

За несколько дней до этого, 14 мая, блогера объявили в розыск, уголовное дело против Гасанова возбудили по статье о легализации и отмывании денежных средств в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что Гасанов пытался продать квартиру в Москве перед возбуждением уголовного дела.