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Налоговая заблокировала счета блогера Гусейна Гасанова

Shot: счета блогера Гасанова заблокировали из-за долгов

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Гусейн Гасанов/vk.com

Налоговая заблокировала счета блогера Гусейна Гасанова из-за долгов, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным Telegram-канала, Гасанов погряз в долгах, его компания ООО «Банда Фудс» задолжала более 800 тысяч рублей.

«По иску бывших партнеров из торговой фирмы «Артпласт»: суд обязал «Банду» вернуть им ₽103 тысячи. Всего же на компании Гасанова сейчас висит четыре исполнительных производства на общую сумму ₽835 тысяч», — говорится в сообщении.

Гасанов открыл «Банда Фудс» в 2023 году, чтобы продавать «самые брутальные и фотогеничные». Однако бизнес держался около трех месяцев. После партнеры компании «Доставка 24» подали в суд на «Банда Фудс», заявив, что Гасанов задолжал им 645 тысяч рублей.

До этого арбитражный суд Москвы взыскал более 10 млн рублей с бывшей компании блогера Гусейна Гасанова по иску предпринимательницы из Калмыкии Юлии Мильченко.

Иск был заявлен о взыскании 9,9 млн рублей задолженности по договору возмездного оказания услуг и почти 120 тысяч рублей процентов.

Ранее Гусейн Гасанов успел спасти квартиру в «Москве-Сити», выплатив 145 млн рублей ФНС.

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