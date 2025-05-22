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Опубликовано видео полета украинского дрона над Подмосковьем

SHOT опубликовал видео полета дрона с осколочно-фугасной бомбой над Подмосковьем
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Shutterstock

Очевидцы засняли на видео полет беспилотного летательного аппарата, предположительно снаряженного осколочно-фугасной бомбой, над территорией Московской области. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.

На видео заметно, что дрон имеет конструкцию самолетного типа, и в то же время слышен характерный для работы авиационного мотора звук жужжания. По данным канала, это беспилотник «Лютый».

SHOT утверждает, что на каждом беспилотнике, атаковавшем российские регионы, была нанесена свастика. Все дроны запускались из Сумской области.

По данным Минобороны, за минувшую ночь над территорией России было сбито 105 украинских беспилотников. 35 из этих дронов сбили над Москвой и Московской областью.

В связи с атакой беспилотников в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский с 02:04 мск 22 мая действовали ограничения на прием и отправку рейсов. Они были сняты в 05:55 мск.

Ранее Росавиация и Минтранс усилили наблюдение за московскими аэропортами.

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