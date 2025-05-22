Из Челябинска в Москву отменили вылет самолета компании «Аэрофлот»

Рейс СУ 1093 «Аэрофлота» из Челябинска в Москву был отменен

Рейс «Аэрофлота» СУ 1093 из Челябинска в Москву не вылетел 22 мая, свидетельствуют данные онлайн-табло.

«СУ 1093 Челябинск-Москва. Расчетное время вылета 06:05, 22.05 отменен», — говорится в сообщении онлайн-табло.

Еще три рейса из Челябинска в Москву были задержаны на 1,5—2 часа.

В столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево 22 мая вводились ограничения из-за атаки беспилотников на Москву. Они были сняты в 05:55 мск. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении 26 беспилотных летательных аппаратов в течение ночи и раннего утра, летевших на столицу.

По данным Минобороны, за минувшую ночь над территорией России было сбито 105 украинских беспилотников. 35 из этих дронов сбили над Москвой и Московской областью.

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