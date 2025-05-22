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Ограничения ввели в аэропорту Тамбова

Росавиация: в аэропорту Тамбова введены ограничения на прием и выпуск судов
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Shutterstock

Ограничения на прием и выпуск судов ввели в аэропорту Тамбова на фоне атак украинских беспилотников на российские регионы. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск с 01:05 МСК введены в аэропорту Тамбов (Донское; код ИКАО: UUOT)», — написал он.

Представитель Росавиации также рассказал, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01:31 мск были введены в московских аэропортах Домодедово и Жуковский. Он отметил, что они не принимают и не отправляют рейсы.

По данным Минобороны России, средства противовоздушной обороны с 20:00 до 23:50 мск сбили и перехватили 77 украинских беспилотников над российскими регионами. Больше всего дронов — 42 — было уничтожено в Курской области. Атаки БПЛА продолжаются.

Ранее Росавиация и Минтранс усилили наблюдение за московскими аэропортами.

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