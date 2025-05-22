Назван самый невыгодный месяц для летнего отпуска

Июнь будет самым невыгодным летним месяцем для отпуска в 2025 году. Об этом сообщила РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Она пояснила, что стоимость рабочего дня в разных месяцах может отличаться. В месяц с небольшим количеством рабочих дней может быть невыгодно уходить в отпуск, поскольку стоимость одного дня может быть выше среднедневного заработка, из которого рассчитывается отпуск.

Чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее использовать отпуск, отметила директор по персоналу.

Самым выгодным месяцем для использования отпуска в этом году, подчеркнула Санина, будет июль.

До этого сообщалось, что большинство россиян (85%) планируют провести летний отпуск в путешествии и чаще предпочитают совмещать пляжный отдых с походами на экскурсии и прогулками по городу.

Согласно опросу, 69% собираются в поездки по России, а 16% — за рубеж.

Ранее были названы самые опасные для российских туристов страны.