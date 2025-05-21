На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В двух московских аэропортах ввели временные ограничения

Росавиация: ограничения на работу ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский
close
Shutterstock

Временные ограничения на работу введены в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

Меры начали действовать с 18:25 мск. Кореняко уточнил, что воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы.

21 мая аэропорты Москвы несколько раз приостанавливали работу. В Росавиации подчеркнули, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Также ночью временно ограничили работу аэропортов в Ярославле и Костроме. Позже появилась информация, что воздушные гавани Владимира, Иванова и Калуги не принимают и не отправляют рейсы.

Ранее аэропорт Зырянка в Якутии закрыли из-за затопления.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами