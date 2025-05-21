В двух московских аэропортах ввели временные ограничения

Росавиация: ограничения на работу ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский

Временные ограничения на работу введены в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

Меры начали действовать с 18:25 мск. Кореняко уточнил, что воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы.

21 мая аэропорты Москвы несколько раз приостанавливали работу. В Росавиации подчеркнули, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Также ночью временно ограничили работу аэропортов в Ярославле и Костроме. Позже появилась информация, что воздушные гавани Владимира, Иванова и Калуги не принимают и не отправляют рейсы.

Ранее аэропорт Зырянка в Якутии закрыли из-за затопления.