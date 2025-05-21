Аэропорт Нижнего Новгорода принял несколько рейсов, направлявшихся в Москву

Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова принял в качестве запасного несколько рейсов, направлявшихся в Москву и Иваново. Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба воздушной гавани.

«После дозаправки все они вылетели в пункты назначения. Кроме одного, пассажиров которого по решению авиакомпании планируется доставить до пункта назначения автобусами», — сказано в сообщении.

При этом собственные регулярные рейсы обслуживаются по расписанию, подчеркнули в пресс-службе.

21 мая временные ограничения на работу ввели в нескольких российских аэропортах. Не принимали и не отправляли самолеты воздушные гавани Владимира, Иванова и Калуги. Также ограничения вводились в столице, где прекратили работу Домодедово и Жуковский.

Это повлияло и на другие аэропорты. Так, в Пулково предупредили о возможных задержках вылетов в Москву.

Ранее аэропорт Зырянка в Якутии закрыли из-за затопления.