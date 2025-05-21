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Госдума одобрила ограничения на пенсионные выплаты экстремистам

В Госдуме приняли законопроект, ужесточающий контроль за финансами экстремистов
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Павел Лисицын/РИА Новости

Госдума в первом чтении приняла законопроект, ужесточающий контроль за финансовыми операциями лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Об этом сообщает ТАСС.

Авторы законопроекта объясняют необходимость ужесточения контроля случаями использования указанных выплат для финансирования террористической деятельности, а также неоднократным снятием крупных сумм со счетов в разных кредитных организациях.

«По информации правоохранительных органов, имеются случаи использования указанных выплат для финансирования террористической деятельности, в том числе лицами, находящимися в розыске», – говорится в пояснительной записке.

Для получения доступа к пенсиям такие граждане должны будут подать заявление в Росфинмониторинг с указанием планируемых операций, банков и банковских счетов. Сообщается, что ведомство рассмотрит заявление в течение 10 дней и может удовлетворить его, отказать или ограничить количество используемых счетов и способы совершения операций.

Законопроектом также предлагается уточнить перечень доходов, которые лица, включенные в перечень экстремистов и террористов, вправе получать и расходовать для обеспечения своей жизнедеятельности и содержания иждивенцев.

До этого депутат Госдумы Нина Останина раскритиковала предложение ведущего Сергея Мардана лишать пенсий граждан, не имеющих детей, для борьбы с бездетностью. По ее словам, инициатива журналиста юридически неосуществима. Она подчеркнула, что право на пенсию есть у всех граждан России.

Ранее россиянам назвали ближайший срок повышения пенсии.

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