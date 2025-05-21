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В Госдуме оценили предложение лишить бездетных россиян пенсий

Депутат Останина назвала предложение об отмене пенсий антиконституционным
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Depositphotos

Депутат Госдумы Нина Останина резко раскритиковала предложение ведущего Сергея Мардана лишать пенсий граждан, не имеющих детей, для борьбы с бездетностью. В интервью «Ленте.ру» она назвала эту инициативу аморальной и противоречащей Конституции РФ.

Останина подчеркнула, что право на пенсию гарантировано всем россиянам независимо от наличия детей, и это закреплено в статьях 7 и 39 Конституции.

«Предложение Мардана — попытка хайпа, лишенная человечности. Оно стигматизирует тех, кто не может иметь детей, и ставит под вопрос их право на жизнь», — заявила депутат.

Она также напомнила, что Россия — социальное государство, обязанное заботиться о гражданах, а не наказывать их за личные обстоятельства.

Политик отметила, что обязанность детей поддерживать родителей действительно закреплена законом, но это не отменяет государственных гарантий пенсионного обеспечения.

«Есть люди, которые физически не могут иметь детей. По логике Мардана, они вообще не заслуживают пенсии. Это безобразие», — добавила Останина.

21 мая ведущий программы «Соловьев Live» Сергей Мардан предложил отменить пенсии для граждан России, которые не имеют детей. Мардан добавил, что подобные меры являются единственным способом повлиять на демографическую ситуацию в России. По его словам, нынешние методы стимулирования рождаемости якобы не дают эффекта, в связи с чем требуют радикального пересмотра.

Ранее депутат Горячева отреагировала на идею лишить бездетных россиян пенсий.

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