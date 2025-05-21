В московских аэропортах сняли ограничения на полеты

Росавиация: аэропорты Домодедово и Жуковский заработали после ограничений

Аэропорты Домодедово и Жуковский в 16:01 начали принимать и выпускать самолеты после введенных ранее ограничений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

По его словам, ограничения вводились в целях обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в указанных аэропортах были введены в 15:44.

Незадолго до этого в авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщили, что два рейса авиаперевозчика вынужденно «ушли» на запасные аэродромы из-за временных ограничений, введенных в аэропортах Домодедово и Жуковский.

Петербургский аэропорт Пулково также предупреждал о возможных изменениях в расписании из-за ограничений в воздушных гаванях Москвы.

Ранее фрагмент дрона упал на территории детского сада в Домодедове.