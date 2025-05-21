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Фрагмент дрона упал на территории детского сада в Подмосковье

Глава ГО Хрусталева: фрагмент БПЛА упал на территории детского сада в Домодедове
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Inna Varenytsia/Reuters

На территории детского сада в подмосковном Домодедове упал фрагмент беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева в своем Telegram-канале.

По ее словам, часть дрона упала на территории детского сада «Василек» в Центральном микрорайоне по адресу: улица Рабочая, дом 11Б.

«Пострадавших и разрушений нет. Дети и воспитатели были эвакуированы в подвал здания. На месте работают оперативные службы», — уточнила Хрусталева.

Согласно ее сообщению, вместе с руководством учреждения она осмотрела территорию детского сада, пообщалась с его персоналом и детьми. Хрусталева обратила внимание, что при эвакуации все следовали утвержденному плану и сейчас находятся в безопасности.

Незадолго до этого глава городского округа писала о работе средств противовоздушной обороны (ПВО) в Домодедове.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщал, что силы ПВО отразили атаку трех беспилотников, летевших на город. Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Липецкой области второй раз за сутки ввели режим воздушной опасности.

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Атаки БПЛА на Россию
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