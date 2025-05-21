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В МЧС рассказали о последствиях пожара в детском лагере в Забайкалье

МЧС: при пожаре в детском лагере в Забайкалье уничтожено семь построек

Пожар в детском лагере «Огонек» в Забайкальском крае уничтожил семь построек, еще три уцелели. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МЧС России.

«Проводится разбор и проливка конструкций. Предварительно, огнем уничтожены семь построек, три здания пожарным удалось отстоять», — сказано в сообщении.

В ведомстве рассказали, что тушение осложнялось из-за порывов ветра. Кроме того, лагерь находится в труднодоступном месте, в лесном массиве, отметили в МЧС.

До этого сообщалось, что пожарные локализовали возгорание на площади в 1000 квадратных метров.

21 мая Telegram-канал Chita.ru сообщал, что в Забайкальском крае огонь от лесных пожаров дошел до детского лагеря «Огонек». По словам одного из волонтеров Раджаны Бальжинимаевой, из лагеря был эвакуирован сторож.

В регионе бушуют лесные пожары. 9 мая пламя вплотную подобралось к административному центру Забайкальского края — Чите. Более того, природное возгорание в районе села Смоленка перекинулось на жилые дома в дачных кооперативах. Сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать огонь, но вскоре он разгорелся вновь. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Забайкальском крае возбудили уголовные дела после пожаров в дачных кооперативах.

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