МЧС: пожар в лагере «Огонек» в Забайкалье локализован на площади 100 кв. м

Спасатели локализовали пожар в детском лагере «Огонек» в Забайкалье на площади в 1000 квадратных метров. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Ветер разнес пожар на тысячу квадратных метров. Огонь локализован, тушение продолжается», — сказано в сообщении ведомства.

Незадолго до этого Telegram-канал Chita.ru сообщал, что в Забайкальском крае огонь от лесных пожаров дошел до детского лагеря «Огонек». По словам одного из волонтеров Раджаны Бальжинимаевой, из лагеря был эвакуирован сторож.

В регионе бушуют лесные пожары. 9 мая пламя вплотную подобралось к административному центру Забайкальского края — Чите. Более того, природное возгорание в районе села Смоленка перекинулось на жилые дома в дачных кооперативах. Сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать огонь, но вскоре он разгорелся вновь. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Забайкальском крае возбудили уголовные дела после пожаров в дачных кооперативах.