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Природный пожар угрожает женскому монастырю в Забайкальском крае

Лесной пожар подбирается к женскому монастырю в забайкальском поселке Атамановка
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Кадр из видео/Telegram-канал «Chita.Ru | Новости Читы»

Лесной пожар подбирается к женскому монастырю и дому ребенка в поселке Атамановка, расположенном в Читинском районе Забайкальского края. Об этом сообщил Telegram-канал «Chita.Ru | Новости Читы».

Из материала следует, что из леса начали выводить волонтеров, принимающих участие в ликвидации возгорания. На месте происшествия должны остаться только пожарные и сотрудники МЧС РФ.

«В село вызвали авиацию, начинают эвакуировать местных жителей», — говорится в публикации со ссылкой на добровольцев.

Министерство природных ресурсов Забайкальского края в Telegram-канале сообщило, что площадь лесного пожара между населенными пунктами Песчанка и Атамановка достигла 25 гектаров. К тушению возгорания привлекли 38 специалистов лесопожарной группы и пять единиц техники.

16 мая пресс-служба МЧС РФ заявила, что сотрудники правоохранительных органов установили личности 94 человек, спровоцировавших масштабные природные пожары в Забайкальском крае. Среди виновников — 40 несовершеннолетних.

Как рассказали в ведомстве, в тот день на территории региона действовали 35 лесных возгораний.

Ранее в Забайкальском крае засняли на видео, как самолет-амфибия тушит лесные пожары.

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