Во Владимирской области временно ограничили работу мобильного интернета. Об этом говорится в Telegram-канале правительства региона.

Отмечается, что такие меры были введены из-за опасности атаки беспилотников.

«На территории Владимирской области введены ограничения работы мобильного интернета в связи с потенциальной угрозой БПЛА», — говорится в сообщении.

При этом, как отметили в региональном правительстве, в штатном режиме продолжат работать Wi-Fi и проводной интернет.

Также сегодня мобильный интернет отключили в Тульской области. Такое решение, как отметили власти, было принято ради безопасности всех жителей.

В среду жители Московской, Липецкой и Владимирской областей пожаловались на сбой в работе мобильного интернета. Самое большое количество обращений поступило от жителей Липецкой области, однако губернатор региона Игорь Артамонов отреагировал на инцидент, объяснив, что проблемы в работе мобильного интернета связаны с угрозой атаки беспилотников.

Ранее Собянин сообщил о трех БПЛА, сбитых на подлете к Москве.