В Липецкой области объявлена угроза атаки БПЛА

В Липецкой области была введена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Губернатор порекомендовал жителям региона по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Артамонов подчеркнул, что оказавшимся на открытом воздухе необходимо скорее найти укрытие поблизости в зданиях, паркингах и подземных переходах.

«Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА»», — говорится в сообщении.

6 мая в регионе был введен режим воздушной опасности. В городе Ельце и Елецком муниципальном районе объявили красный уровень опасности атаки беспилотников.

Третий день подряд продолжаются активные атаки БПЛА по регионам России. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти Украины продолжают демонстрировать свою склонность к террористическим действиям.

Ранее в правительстве Липецкой области прокомментировали слухи об отставке Артамонова.