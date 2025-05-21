СК Дагестана возбудил дело по статье о терроризме после событий в Махачкале

В Дагестане СК возбудил еще одно уголовное дело по факту перестрелки в Махачкале

Следственный комитет (СК) Республики Дагестан завел уголовное дело о совершении преступлений террористической направленности после перестрелки в Махачкале. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК РФ», — сказано в сообщении.

В СК уточнили, что новое дело соединено в одно производство с ранее возбужденными делами. Следственные действия продолжаются.

В середине мая стало известно, что нападение на полицейских в Махачкале 5 мая было спланированным. Тогда следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 205.4 УК РФ (создание террористического сообщества и руководство им) и пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт).

5 мая в Махачкале произошло нападение на наряд ДПС — неизвестные открыли огонь по сотрудникам ГИБДД. Затем преступники угнали служебный автомобиль и попытались скрыться, однако силовики их остановили и нейтрализовали.

В МВД заявили, что стрелков было двое, а не четверо, как изначально писали некоторые СМИ. Там также сообщили, что при нападении не выжили двое сотрудников полиции, еще двое получили ранения и были госпитализированы.

Ранее стало известно, что террористы в Махачкале инсценировали аварию, чтобы заманить сотрудников ГИБДД в засаду.