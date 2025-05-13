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Стало известно, что нападение на полицейских в Дагестане было запланировано

СК: нападение на полицейских в Махачкале 5 мая было спланированным
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Global Look Press

Нападение на полицейских в Махачкале 5 мая было спланированным. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного управления Следственного комитета РФ по Дагестану.

«‎По версии следствия, не позднее декабря 2024 года два жителя республики создали террористическое сообщество для совершения на территории Республики Дагестан террористических актов», — сказано в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 205.4 УК РФ (создание террористического сообщества и руководство им) и пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт).

В ведомстве уточнили, что дела, возбужденные до этого, объединили в одно производство.

До этого СК сообщал, что раненный сотрудниками правоохранительных органов мужчина, обвиняемый в нападении на полицейских в Махачкале, по-прежнему находится в медицинском учреждении. В ведомстве отметили, что его состояние тяжелое.

5 мая в Махачкале произошло нападение на наряд ДПС — неизвестные открыли огонь по сотрудникам ГИБДД. Затем преступники угнали служебный автомобиль и попытались скрыться, однако силовики их остановили и нейтрализовали.

В МВД заявили, что стрелков было двое, а не четверо, как изначально писали некоторые СМИ. Там также сообщили, что при нападении не выжили двое сотрудников полиции, еще двое получили ранения и были госпитализированы.

Ранее стало известно, что террористы в Махачкале инсценировали аварию, чтобы заманить сотрудников ГИБДД в засаду.

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