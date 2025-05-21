В Липецкой области второй раз ввели режим воздушной опасности

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своем Telegram-канале, что на территории региона второй раз за сутки введен режим воздушной опасности.

«Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — сказано в сообщении, опубликованном в 12:53 мск.

До этого режим воздушной опасности вводился в 07:01 мск. В 08:14 мск в Липецке и Липецком округе была также объявлена угроза атаки беспилотников. Сигнал тревоги длился всего девять минут и был отменён в 08:23 мск. Однако режим воздушной опасности продолжался около пяти часов и был снят в 11:52.

В ночь на 21 мая жителей подмосковного Жуковского предупредили о возможной опасности дронов.

Сигнал «Воздушная опасность» означает, что вблизи региона были замечены беспилотные летательные аппараты. Все службы приводятся в режим максимальной готовности. Следует сохранять спокойствие и следить за информацией в официальных каналах властей и МЧС.

Ранее в России отреагировали на массированную атаку украинских БПЛА на фоне переговоров.