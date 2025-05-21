Хинштейн рассказал о выплатах жителям курского приграничья

Хинштейн: выплаты на сумму более 7 млрд рублей получили 113 тысяч курян

Более 113 тысяч жителей приграничных районов Курской области ежемесячно получают выплаты в размере 65 тысяч рублей. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в эфире телеканала «Россия 24».

«По состоянию на апрель меру поддержки в 65 тысяч рублей ежемесячно оформили свыше 113 200 человек. В денежном выражении это составляет порядка 7,3 миллиарда рублей в месяц», — уточнил Хинштейн.

21 мая президент России Владимир Путин поручил сохранять выплату в размере 65 тысяч рублей для жителей Курской области, пока люди не смогут вернуться в свои дома. Во время визита в Курскую область Путин встретился с Александром Хинштейном. Глава региона попросил сохранить меру поддержки жителей области.

Также сообщалось, что правительство России выделило дополнительно 392 млн рублей на ежемесячные выплаты жителям Курской области, которые лишились имущества. Деньги поступили из резервного фонда. Помощь получат россияне, которые на 6 августа 2024 года жили в регионах с режимом контртеррористической операции и чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Размер выплаты составляет 65 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Курской области могут создать особую экономическую зону.