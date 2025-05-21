По делу об убийстве экс-советника Януковича пока никого не задержали

Национальная полиция Испании пока никого не задержала по делу об убийстве Андрея Портнова, занимавшего пост советника бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Нападение на Портнова произошло около 09:15 утра по местному времени (10:15 мск) возле американской школы в испанском городе Посуэло-де-Аларкон в провинции Мадрид.
По данным испанской газеты El Pais, в нападении на Портнова принимали участие два-три человека. В этот момент экс-советник Януковича находился за рулем автомобиля.
Он получил как минимум три огнестрельных ранения, одно из которых в голову. О нападавших ничего не известно.
Газета ABC писала, что расправа над Портновым рассматривается в Испании как преступление, связанное с долгами или политическими мотивами.
Ранее стало известно, что экс-советник Януковича вел активную борьбу с Порошенко.