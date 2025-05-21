На Украине сообщили о пожаре на Белоцерковской ТЭЦ

В Киевской области на Белоцерковской ТЭЦ начался пожар в ходе технических работ

В Киевской области на Белоцерковской ТЭЦ произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

По данным канала, пожар на предприятии начался во время проведения технических работ. Двух человек не удалось спасти при возгорании. Другие подробности инцидента неизвестны. О ликвидации огня не сообщалось.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские военные свозят на ТЭЦ Харькова военный груз и не пускают к нему сотрудников. Он добавил, что работникам ТЭЦ запретили перемещаться по территории во время разгрузки. Кроме того, их не пускают в промзоны, где расположены ангары, военизированная охрана охраняет их круглосуточно.

Утром 21 мая в Киеве произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Кроме того, взрывы произошли в городе Каневе Черкасской области. Какие-либо подробности не раскрываются.

Незадолго до этого сообщалось о взрывах в городе Сумы на северо-востоке Украины. В Сумской области также объявлена воздушная тревога.

Ранее были названы три варианта создания линии безопасности вдоль границы РФ.