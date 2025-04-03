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Военный эксперт рассказал, что ВСУ свозят на ТЭЦ Харькова военный груз

Марочко: ВСУ свозят на ТЭЦ Харькова военный груз и не пускают к нему сотрудников
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Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Украинские военные свозят на ТЭЦ Харькова военный груз и не пускают к нему сотрудников, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«На протяжении трех суток в складские помещения одной из генерирующих электроподстанций города Харькова вооруженные формирования Украины свозят военные грузы. Подвоз осуществляется в темное время суток с привлечением автоинспекции и специальных служб», — поделился эксперт.

Он добавил, что работникам ТЭЦ запретили перемещаться по территории во время разгрузки. Кроме того, их не пускают в промзоны, где расположены ангары, военизированная охрана охраняет их круглосуточно.

До этого Марочко рассказывал, что бойцы подразделений ВСУ сбежали из Новой Кругляковки в Харьковской области после трехдневного боя.

Он добавил, что по отступившим украинским бойцам открыли огонь свои минометчики, чтобы заставить их вернуться на позиции. Трое бойцов ВСУ вернулись, судьба остальных неизвестна, подчеркнул Марочко.

Ранее военный эксперт оценил положение ВС РФ в районе Купянска.

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