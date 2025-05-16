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Отправлять домой детей мигрантов, проваливших тест по языку, предложили в Госдуме

Нилов предложил отправлять домой трижды не сдавших тест по языку детей мигрантов
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Илья Питалев/РИА Новости

Дети мигрантов, не сдавшие тест на знание русского языка для обучения в российских школах более трех раз, должны возвращаться в страну, из которой приехали. Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов

«Не способны учиться — надо не просто дать возможность один раз сдать, второй раз пересдать, а ограничить количество. Три раза. Не получилось — едешь домой, ждешь родителей дома. И точка», — сказал он.

Нилов считает, что депутаты приняли верное решение, приняв закон о необходимости тестирования на знание языка детей мигрантов.

По его словам, если этого не сделать, «вот эта вся публика, которая не способна обучаться, присутствуя в наших образовательных учреждениях, оттягивала бы внимание учителей и в общем понижала уровень образования российских детей».

С апреля в России заработали новые правила приема в школы детей-мигрантов. Теперь в учебные учреждения не берут без сдачи экзамена на знание русского языка. Председатель Госдумы Вячеслав Володин 14 мая сообщил, что из 1762 записавших на тестирование 81% было отказано в принятии документов.

Ранее были названы регионы РФ, где проживает больше всего детей мигрантов.

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