ФСИН РФ опровергла сообщение о побеге осужденных в Подмосковье

ФСИН: побега осужденных из автобуса в Подмосковье не было

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ опровергла сообщение о побеге двух осужденных из автобуса в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сообщаем, что побегов из учреждений УИС (в Московской области. — «Газета.Ru»), а также при конвоировании не было», — поделились в ведомстве.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что двое осужденных сбежали из автобуса в подмосковных Химках во время перевозки. По информации Telegram-канала, мужчины были осуждены за грабежи, распространение наркотиков и мошенничество.

По словам очевидцев, автобус с заключенными ехал из Твери в Москву. Во время остановки заключенным разрешили выйти покурить, после чего двое мужчин сбежали.

Позже Telegram-канал Baza сообщал, что заключенных, сбежавших из автобуса в подмосковных Химках, должны были отправить на СВО.

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