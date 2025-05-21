В Подмосковье заключенные сбежали из автобуса

Mash: заключенные сбежали из автобуса в подмосковных Химках во время перевозки

В Подмосковье двое заключенных сбежали из автобуса во время остановки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Сбежавшие: 29-летний Григорьев Никита Владимирович (на фото — слева) и 41-летний Шкарин Андрей Юрьевич. Григорьев родом из города Благое (Тверская область), судим за мошенничество (158 статья УК РФ), наркотики (228 УК РФ) и грабеж (161 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По информации канала, второй заключенный Шкарин родом из Твери. Мужчина судим за грабеж и мошенничество.

По словам очевидцев, автобус с заключенными ехал из Твери в Москве. Во время остановки заключенным разрешили выйти покурить, после чего двое мужчин сбежали.

До этого сообщалось, что в Москве на видео попал ночной забег динозавров на проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как толпа людей в ростовых куклах, среди которых есть спортсмены в костюмах динозавров, бегут по проезжей части. Также автор видео отметил, что «динозавр тащит динозавра» во время забега.

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