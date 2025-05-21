Заключенных, сбежавших из автобуса в Химках, везли на СВО

В Химках из автобуса сбежали двое заключенных, которых везли на СВО

Заключенных, сбежавших из автобуса в подмосковных Химках, должны были отправить на СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«По данным «Базы», 18 заключенных везли из Твери в Воронеж на автобусе. Все пассажиры подписали контракт с Минобороны и должны были отправиться на СВО. Сегодня ночью автобус остановился на заправке в районе Химок», — отмечается в публикации.

Во время заправки, согласно правилам техники безопасности, заключенных вывели из автобуса. После повторной посадки конвоиры недосчитались двух человек — 29-летнего Никиты Григорьева и 41-летнего Андрея Шкарина.

До этого сообщалось, что сбежавший Григорьев родом из Тверской области, а Шкарин — из Твери. Автобус с заключенными следовал из Твери в Москву.

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