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«Жесткое столкновение»: Во Владивостоке на видео попал кульбит мотоциклистов в воздухе

В Приморье на видео попал опасный кульбит мотоциклистов в воздухе после ДТП

Во Владивостоке мотоцикл врезался в легковой автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Жесткое столкновение мотоцикла и универсала на Океанском проспекте во Владивостоке попало на видео. Стоит отметить безразличие окружающих, особенно сотрудников правоохранительных органов, которые глянули из окна и поехали дальше», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мотоцикл врезается в боковую часть белого легкового автомобиля. После удара водитель и пассажир мотоцикла перелетают через капот машины, при этом в момент кульбита люди переворачиваются в воздухе и приземляются на проезжую часть. Далее на записи заметно, что после столкновения никто не спешит на помощь к пострадавшим.

До этого сообщалось, что во Владивостоке школьники устроили драку на проезжей части. На кадрах видно, как подростки наносят друг другу удары по лицу и что-то кричат.

Ранее под Ялтой автомобиль снес дерево и памятник человеку.

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