Появилось видео задержания мужчины, собиравшего данные о ПВО РФ в Калуге

Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) показал видео задержания собиравшего данные о силах противовоздушной обороны (ПВО) РФ в Калужской области. Его публикует РИА Новости.

На видео попал момент задержания и найденные во время обыска припасы и техника. В ролике мужчина также признался, что работал на спецслужбы украинской стороны.

21 мая сообщалось, что ФСБ задержала жителя Калужской области, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

По данным службы, 38-летний мужчина собирал и передавал информацию о размещении российских систем противовоздушной обороны. Также он планировал заложить в тайник пауэрбанки, сухпайки и энергетики для украинских диверсантов. Во время общения с кураторами он передал сведения о местах размещения ПВО в Калуге. На мужчину завели уголовное дело о госизмене. По словам самого задержанного, он осознает вину и раскаивается в содеянном.

Накануне в Архангельской области жителя поселка Коноша заподозрили в государственной измене. По данным ФСБ, в 2023 году мужчина 1983 года рождения по указанию брата, связанного с украинской разведкой, собирал сведения о расположении объектов Минобороны в регионе и передавал их через мобильную связь.

Ранее сотрудники ФСБ сообщили о задержании волгоградца по подозрению в государственной измене.